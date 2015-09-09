В 1 сезоне 5 серии сериала «Доктор Фостер» намерения Джеммы по-своему коварны. Она хочет поставить Саймона перед фактом, и тогда он потеряет все. Доктор Фостер готова на все, чтобы достичь свой цели. Только кто подумает о последствиях?
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