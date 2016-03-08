В 1 сезоне 3 серии сериала «Дневник свекрови» Соня застукала мужа с другой женщиной. Ей становится плохо, и она попадает в больницу. Отношения между четой Белоцерковских и их невесткой усложняются с появлением внука.
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