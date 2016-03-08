В 1 сезоне 8 серии сериала «Дневник свекрови» Ната съезжается с Антоном, Соня возвращается в Москву. Напряжение в семье Белоцерковских достигает предела, и Паша ссорится с Леной, а их сын терпит очередные неудачи в личной жизни.
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