В 1 сезоне 8 серии сериала «Дневник свекрови» Ната съезжается с Антоном, Соня возвращается в Москву. Напряжение в семье Белоцерковских достигает предела, и Паша ссорится с Леной, а их сын терпит очередные неудачи в личной жизни.