В 1 сезоне 5 серии сериала «Дневник свекрови» Нюся бросает Даню и сына. Лена решает уволиться с работы и посвятить все свое время уходу за внуком. Отто знакомит Соню с мамой, а Ната готовится к грядущей свадьбе.