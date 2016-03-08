В 1 сезоне 7 серии сериала «Дневник свекрови» Даня решает жениться во второй раз. Нату потрясает неожиданный диагноз. А фееричное возвращение Нюси ставит всех на уши. Соне предстоит серьезный разговор с матерью Отто.
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