В 1 сезоне 7 серии сериала «Дневник свекрови» Даня решает жениться во второй раз. Нату потрясает неожиданный диагноз. А фееричное возвращение Нюси ставит всех на уши. Соне предстоит серьезный разговор с матерью Отто.