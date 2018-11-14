В 3 сезоне 6 серии сериала «Десять процентов» после обнаружения предателя сотрудники агентства пытаются решить проблему с Хуппертом. Тем временем приближается долгожданная вечеринка в честь 30-летия ASK, а напряжение в компании лишь нарастает.