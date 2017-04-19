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Десять процентов 2015 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Десять процентов
Киноафиша Сериалы Десять процентов Сезоны Сезон 2

Dix pour cent 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Десять процентов»

Во 2 сезоне сериала «Десять процентов» нелегкая работа в киноагентстве вынуждает героев постоянно быть в центре самых громких скандалов в мире шоу-бизнеса. Четверке агентов необходимо делать все возможное, чтобы их клиенты были довольны, а съемки фильмов не срывались. Имея дело с весьма капризными звездами, сотрудникам ASK нужно не только сохранять терпение, но и всегда быть на связи. Помимо рабочих вопросов, героев ждут неожиданные повороты в личной в жизни, в которой также хватает сюрпризов и драматизма.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Десять процентов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Виржини и Рамзи Virginie et Ramzy
Сезон 2 Серия 1
19 апреля 2017
Фабрис Fabrice
Сезон 2 Серия 2
19 апреля 2017
Норман Norman
Сезон 2 Серия 3
26 апреля 2017
Изабель Isabelle
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2017
Гай Guy
Сезон 2 Серия 5
10 мая 2017
Жюльет Juliette
Сезон 2 Серия 6
10 мая 2017
График выхода всех сериалов
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