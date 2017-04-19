Во 2 сезоне сериала «Десять процентов» нелегкая работа в киноагентстве вынуждает героев постоянно быть в центре самых громких скандалов в мире шоу-бизнеса. Четверке агентов необходимо делать все возможное, чтобы их клиенты были довольны, а съемки фильмов не срывались. Имея дело с весьма капризными звездами, сотрудникам ASK нужно не только сохранять терпение, но и всегда быть на связи. Помимо рабочих вопросов, героев ждут неожиданные повороты в личной в жизни, в которой также хватает сюрпризов и драматизма.