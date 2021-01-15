В 3 сезоне 4 серии мультсериала «Разочарование», бросившись в погоню за Архидруидессой, Бин и Эльфо оказываются в развитой стране Стимленд. Там Бин встречает приятного с виду парня Горди, а Эльфо собирает публику рассказами о своих приключениях.
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