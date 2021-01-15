Во 2 сезоне 6 серии мультсериала «Разочарование» с помощью обмана Люцик становится владельцем бара. А Бин решает проучить отца, украв все его деньги из хранилища. Познакомившись с двумя сомнительными эльфами в баре, у нее созревает план ограбления.
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