В 4 сезоне 9 серии сериала «Коварные горничные» попытка Зойлы найти баланс между личной жизнью и новой работой проваливается. Расставшись с Питером, Марисоль обвиняет во всем Женевьеву. Рози теряет надежду на вызволение Спенса из беды.
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