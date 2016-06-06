В 4 сезоне 2 серии сериала «Коварные горничные» убийство Перри оборачивается для Спенса арестом. Желая докопаться до правды, Рози начинает собственное расследование. Женевьева задумывается о возобновлении отношений с бывшим супругом.
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