В 4 сезоне 1 серии сериала «Коварные горничные» проходит шесть месяцев. В результате взрыва Эдриана парализовало, а Зойла потеряла ребенка. Марисоль работает над экранизацией своего романа-бестселлера, сталкиваясь с противоречивой девушкой Перри.
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