Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Германия 83/86/89 Сезоны Сезон 3 Серия 4

Германия 83/86/89 2015 - 2020 4 серия 3 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 3 сезона «Германия 83/86/89»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 25 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 25 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 25 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 25 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 25 сентября 2020
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 25 сентября 2020
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 25 сентября 2020
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 25 сентября 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Германия 89» гебист Раух оказывается во Франкфурте в сложный час. В самом разгаре находится подготовка к крупномасштабному террористическому акту. Центральный персонаж изо всех сил старается предотвратить взрыв. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают В эфире
В эфире 3 комментария
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка 1 комментарий
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император 14 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Приложение киноафиши