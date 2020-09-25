В 3 сезоне 4 серии сериала «Германия 89» гебист Раух оказывается во Франкфурте в сложный час. В самом разгаре находится подготовка к крупномасштабному террористическому акту. Центральный персонаж изо всех сил старается предотвратить взрыв.
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