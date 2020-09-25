В 3 сезоне 6 серии сериала «Германия 89» Ленора обращается к Фуксу за помощью. Тот меж тем пытается найти мирное решение проблемы, стоящей перед его бывшими агентами, но у Мартина и тети другие планы. Тина имеет дело с загадочными визитом.