В 3 сезоне 6 серии сериала «Германия 89» Ленора обращается к Фуксу за помощью. Тот меж тем пытается найти мирное решение проблемы, стоящей перед его бывшими агентами, но у Мартина и тети другие планы. Тина имеет дело с загадочными визитом.
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