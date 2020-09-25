В 3 сезоне 7 серии сериала «Германия 89» пути героев сводят их в Лейпциге. Мартин должен помешать попытке убийства. Швеппенштетте — договориться о важной сделке. Тина откроет для себя страшную правду о недавнем таинственном визите.
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