Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Последний кандидат Сезоны Сезон 3 Серия 3

Последний кандидат 2016 - 2019 3 серия 3 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Последний кандидат»
#ЭтаСистемаСломана
Сезон 3 / Серия 1 7 июня 2019
#СкользкийПоворот
Сезон 3 / Серия 2 7 июня 2019
#Приватность
Сезон 3 / Серия 3 7 июня 2019
#СоздайИсторию
Сезон 3 / Серия 4 7 июня 2019
#НичегоЛичного
Сезон 3 / Серия 5 7 июня 2019
#КтоЗаботится
Сезон 3 / Серия 6 7 июня 2019
#Идентичность/Кризис
Сезон 3 / Серия 7 7 июня 2019
#СтрашноДоСмерти
Сезон 3 / Серия 8 7 июня 2019
#НеОпределился
Сезон 3 / Серия 9 7 июня 2019
#ПравдивыеСледствия
Сезон 3 / Серия 10 7 июня 2019
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Последний кандидат» тот факт, что невеста главы Белого дома Саша — трансгендер, становится достоянием общественности. Аарон обдумывает предложение Киркмана выдвинуться на пост вице-президента США.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше