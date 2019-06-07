В 3 сезоне 4 серии сериала «Последний кандидат» пресса критикует Киркмана за его выбор вице-президента. Немаловажную роль в этом сыграли мексиканские корни Аарона. Томасу также необходимо решить вопрос о повсеместной забастовке учителей.
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