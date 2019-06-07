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Последний кандидат 2016 - 2019 4 серия 3 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Последний кандидат»
#ЭтаСистемаСломана
Сезон 3 / Серия 1 7 июня 2019
#СкользкийПоворот
Сезон 3 / Серия 2 7 июня 2019
#Приватность
Сезон 3 / Серия 3 7 июня 2019
#СоздайИсторию
Сезон 3 / Серия 4 7 июня 2019
#НичегоЛичного
Сезон 3 / Серия 5 7 июня 2019
#КтоЗаботится
Сезон 3 / Серия 6 7 июня 2019
#Идентичность/Кризис
Сезон 3 / Серия 7 7 июня 2019
#СтрашноДоСмерти
Сезон 3 / Серия 8 7 июня 2019
#НеОпределился
Сезон 3 / Серия 9 7 июня 2019
#ПравдивыеСледствия
Сезон 3 / Серия 10 7 июня 2019
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Последний кандидат» пресса критикует Киркмана за его выбор вице-президента. Немаловажную роль в этом сыграли мексиканские корни Аарона. Томасу также необходимо решить вопрос о повсеместной забастовке учителей.

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