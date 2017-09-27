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Последний кандидат 2016 - 2019 15 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Последний кандидат»
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Сезон 2 / Серия 1 27 сентября 2017
Жало в хвосте
Сезон 2 / Серия 2 4 октября 2017
Вспышка
Сезон 2 / Серия 3 11 октября 2017
Равновесие
Сезон 2 / Серия 4 18 октября 2017
Сосунки
Сезон 2 / Серия 5 25 октября 2017
Два корабля
Сезон 2 / Серия 6 1 ноября 2017
Семейные узы
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2017
Домой
Сезон 2 / Серия 8 29 ноября 2017
День из трех букв
Сезон 2 / Серия 9 6 декабря 2017
Линия огня
Сезон 2 / Серия 10 13 декабря 2017
Горе
Сезон 2 / Серия 11 28 февраля 2018
Последний рубеж
Сезон 2 / Серия 12 7 марта 2018
Первородный грех
Сезон 2 / Серия 13 14 марта 2018
В темноте
Сезон 2 / Серия 14 21 марта 2018
Встреча на высшем уровне
Сезон 2 / Серия 15 28 марта 2018
Потрясение
Сезон 2 / Серия 16 4 апреля 2018
Перебор
Сезон 2 / Серия 17 11 апреля 2018
Агонисты Киркмана
Сезон 2 / Серия 18 18 апреля 2018
Вместимость
Сезон 2 / Серия 19 25 апреля 2018
Плохой прием
Сезон 2 / Серия 20 2 мая 2018
Цель
Сезон 2 / Серия 21 9 мая 2018
Бежать
Сезон 2 / Серия 22 16 мая 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 15 серии сериала «Последний кандидат» назначение нового вице-президента вынуждает Томаса Киркмана ускорить саммит в Кэмп-Дэвиде. Однако новые утечки ставят успех переговоров под вопрос. Кто стоит за киберпреступлениями?

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