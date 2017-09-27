Во 2 сезоне 15 серии сериала «Последний кандидат» назначение нового вице-президента вынуждает Томаса Киркмана ускорить саммит в Кэмп-Дэвиде. Однако новые утечки ставят успех переговоров под вопрос. Кто стоит за киберпреступлениями?
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