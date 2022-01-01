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Киноафиша Сериалы Тетрадь смерти Сезоны
Тетрадь смерти (2006 - 2008), список сезонов Death Note 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал NTV
Список сезонов сериала «Тетрадь смерти»
Тетрадь смерти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 37 эпизодов
 
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