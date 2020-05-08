Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мертв для меня» подруги устраивают специальный вечер, посвященный Стиву. На него приходят люди, которые его знали, в том числе бывшая подружка, находящаяся на позднем сроке беременности. Джуди в шоке от этой новости.