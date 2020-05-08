Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мертв для меня» подруги устраивают специальный вечер, посвященный Стиву. На него приходят люди, которые его знали, в том числе бывшая подружка, находящаяся на позднем сроке беременности. Джуди в шоке от этой новости.
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле
Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail