Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Прощай навсегда Сезоны Сезон 2 Серия 8

Прощай навсегда 2019 - 2022 8 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Прощай навсегда»
Ты знаешь, что ты сделала
Сезон 2 / Серия 1 8 мая 2020
Где ты был?
Сезон 2 / Серия 2 8 мая 2020
Ты не можешь так жить
Сезон 2 / Серия 3 8 мая 2020
Между нами
Сезон 2 / Серия 4 8 мая 2020
За все надо платить
Сезон 2 / Серия 5 8 мая 2020
Тебе не стоит
Сезон 2 / Серия 6 8 мая 2020
Если бы вы знали
Сезон 2 / Серия 7 8 мая 2020
Это, должно быть, ты
Сезон 2 / Серия 8 8 мая 2020
Дело не в тебе, дело во мне
Сезон 2 / Серия 9 8 мая 2020
И что же нам делать?
Сезон 2 / Серия 10 8 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Мертв для меня» Джен и Бен не могут прийти в себя после произошедшего между ними на пляже. Чарли натыкается на личные вещи Стива и, кажется, начинает обо всем догадываться. Джуди вынуждена расстаться с Мишель.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Есть только МиГ
Есть только МиГ 7 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 18 комментариев
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика 21 комментарий
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше