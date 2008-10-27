В 1 сезоне 4 серии сериала «Тупик» бывшие участники реалити-шоу продолжают бороться за выживание в замкнутом пространстве. Патрик и Пиппа пытаются выбраться из ловушки, Рик и Алекс сталкиваются со смертельной угрозой, а нежить подходит к воротам.
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