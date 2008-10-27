В 1 сезоне 1 серии сериала «Тупик» участники культового шоу становятся свидетелями уничтожения телевизионной студии группой безумцев. Выясняется, что по всему городу распространился вирус, а граждане превратились в оживших мертвецов.
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