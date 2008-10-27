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Тупик 2008 1 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 октября 2008
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 28 октября 2008
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 29 октября 2008
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2008
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 31 октября 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Тупик» участники культового шоу становятся свидетелями уничтожения телевизионной студии группой безумцев. Выясняется, что по всему городу распространился вирус, а граждане превратились в оживших мертвецов.

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