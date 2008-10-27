В 1 сезоне 2 серии сериала «Тупик» Келли пытается выживать в условиях апокалипсиса в полной изоляции, в то время как ее парень Рик борется с зомби во внешнем мире. Обстановка в доме накаляется, когда продюсер Патрик совершает очередную глупость.
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