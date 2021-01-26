Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Битые пиксели 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Битые пиксели
Киноафиша Сериалы Битые пиксели Сезоны Сезон 2

Dead Pixels 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Битые пиксели»

Во 2 сезоне сериала «Битые пиксели» спустя восемь напряженных месяцев в любимой компьютерной игре персонажей появился расширенный пакет героев. Сначала вокруг него нарастает шумиха, однако вскоре она сходит на нет. Мэг и Ники очень любили предыдущую версию, но сложно не признать, что она превратилась в нечто более адаптированное для молодого поколения. Разработчики игры добавили микротранзакции и поработали над дизайном героев. Вскоре Мэг и Ники придумывают способ обратить ситуацию в свою пользу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Битые пиксели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ящики Crates
Сезон 2 Серия 1
26 января 2021
Кресло The Chair
Сезон 2 Серия 2
26 января 2021
Миссия Mission
Сезон 2 Серия 3
26 января 2021
Рейдовый босс Raid Boss
Сезон 2 Серия 4
26 января 2021
Здоровый баланс Healthy Balance
Сезон 2 Серия 5
26 января 2021
Бока/Батат Flanks/Yams
Сезон 2 Серия 6
26 января 2021
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше