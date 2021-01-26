Во 2 сезоне сериала «Битые пиксели» спустя восемь напряженных месяцев в любимой компьютерной игре персонажей появился расширенный пакет героев. Сначала вокруг него нарастает шумиха, однако вскоре она сходит на нет. Мэг и Ники очень любили предыдущую версию, но сложно не признать, что она превратилась в нечто более адаптированное для молодого поколения. Разработчики игры добавили микротранзакции и поработали над дизайном героев. Вскоре Мэг и Ники придумывают способ обратить ситуацию в свою пользу.