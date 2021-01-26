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Киноафиша Сериалы Битые пиксели Сезоны Сезон 2 Серия 1

Битые пиксели 2019 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Битые пиксели»
Ящики
Сезон 2 / Серия 1 26 января 2021
Кресло
Сезон 2 / Серия 2 26 января 2021
Миссия
Сезон 2 / Серия 3 26 января 2021
Рейдовый босс
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2021
Здоровый баланс
Сезон 2 / Серия 5 26 января 2021
Бока/Батат
Сезон 2 / Серия 6 26 января 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Битые пиксели» спустя восемь месяцев появилась усовершенствованная версия компьютерной игры. Ребята тестируют новый расширенный пакет. Вокруг игры поднимается шумиха. Интерес к Kingdom Scrolls проявляет все больше людей.

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