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Битые пиксели 2019 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Битые пиксели»
Ящики
Сезон 2 / Серия 1 26 января 2021
Кресло
Сезон 2 / Серия 2 26 января 2021
Миссия
Сезон 2 / Серия 3 26 января 2021
Рейдовый босс
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2021
Здоровый баланс
Сезон 2 / Серия 5 26 января 2021
Бока/Батат
Сезон 2 / Серия 6 26 января 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Битые пиксели» Ники и Мэг приходится проводить вечер, оторвавшись от своей любимой компьютерной игры, в реальном мире. Это происходит из-за того, что для загрузки желаемого обновления понадобится свыше пяти часов.

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