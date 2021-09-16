В 1 сезоне сериала «Утраченный символ» сюжет фокусируется на талантливом профессоре по имени Роберт Лэнгдон. Главный герой готовится к важному событию в своей карьере — выступлению в Капитолии. Увы, приятные новости омрачаются неожиданным событием — его наставника, профессора Питера Соломона, кто-то похищает. Злоумышленники оказываются настоящими извергами: на месте преступления они оставляют отсеченную конечность мужчины. В стремлении спасти своего учителя Роберт начинает собственное расследование его исчезновения, которое приводит его к глобальному заговору.