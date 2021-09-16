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Утраченный символ 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Утраченный символ
Киноафиша Сериалы Утраченный символ Сезоны Сезон 1

The Lost Symbol 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Утраченный символ»

В 1 сезоне сериала «Утраченный символ» сюжет фокусируется на талантливом профессоре по имени Роберт Лэнгдон. Главный герой готовится к важному событию в своей карьере — выступлению в Капитолии. Увы, приятные новости омрачаются неожиданным событием — его наставника, профессора Питера Соломона, кто-то похищает. Злоумышленники оказываются настоящими извергами: на месте преступления они оставляют отсеченную конечность мужчины. В стремлении спасти своего учителя Роберт начинает собственное расследование его исчезновения, которое приводит его к глобальному заговору.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Утраченный символ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как сверху, так и снизу As Above, So Below
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2021
Араф The Araf
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2021
Бормотание Murmuration
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Ориентация ребенка L'enfant Orientation
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2021
Меленколия I Melencolia I
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2021
Диофантовый псевдоним Diophantine Pseudonym
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2021
Ноогенезис Noögenesis
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2021
Каскад Cascade
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2021
Заказ восемь Order Eight
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2021
Резонанс Resonance
Сезон 1 Серия 10
18 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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