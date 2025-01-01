Меню
CSI: Киберпространство, список сезонов
CSI: Cyber
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «CSI: Киберпространство»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
4 марта 2015 - 13 мая 2015
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
4 октября 2015 - 13 марта 2016
