Цитаты из сериала CSI: Киберпространство

Эйвори Райан [закадровый голос во время вступительной заставки] Меня зовут Эйвори Райан. Я стала жертвой киберпреступления. Как и вы, я публиковала посты в социальных сетях, проверяла баланс на счету онлайн и даже хранила конфиденциальные файлы своей психологической практики на компьютере. Затем меня взломали. В результате этого один из моих пациентов был убит. Моё расследование её смерти привело меня в ФБР, где я присоединилась к команде киберэкспертов, чтобы вести войну против нового типа преступников, скрывающихся в глубоком вебе, проникающих в нашу повседневную жизнь так, как мы никогда не могли себе представить. Безликие. Безымянные. Поджидающие внутри наших устройств. Всего в одном нажатии клавиши. Это может случиться с вами...
