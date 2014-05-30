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Киноафиша Сериалы Череп и кости Сезоны Сезон 1 Серия 3

Череп и кости 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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7.7 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 мая 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 июня 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 июня 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 27 июня 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 11 июля 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 июля 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 июля 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 2 августа 2014
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 2 августа 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Череп и кости» жена Джеймса попадает в плен, и Джеймс просит Лоу спасти ее. Тому придется пойти на контакт с Черной Бородой, чтобы найти и освободить девушку, прежде чем она раскроет Джаггеру местонахождение острова.

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