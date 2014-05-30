В 1 сезоне 3 серии сериала «Череп и кости» жена Джеймса попадает в плен, и Джеймс просит Лоу спасти ее. Тому придется пойти на контакт с Черной Бородой, чтобы найти и освободить девушку, прежде чем она раскроет Джаггеру местонахождение острова.