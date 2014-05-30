В 1 сезоне 7 серии сериала «Череп и кости» пропажа Роуз вынуждает Нелли обратиться к Лоу за помощью, и мужчина обнаруживает причину ее пропажи. Тем временем против Тома разворачивается настоящая война, предводителем которой становится Ненна.
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