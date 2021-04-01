Правильный нюхательный табак/Соперничество братьев и сестер
Сезон 2 / Серия 38 апреля 2021
Трубные крики/В стенах безумия
Сезон 2 / Серия 48 апреля 2021
Вечер живого позднего шоу
Сезон 2 / Серия 515 апреля 2021
Семейные разборки
Сезон 2 / Серия 615 апреля 2021
Водопроводная жуть
Сезон 2 / Серия 722 апреля 2021
В стенах безумия
Сезон 2 / Серия 822 апреля 2021
Ночь живых мертвецов наяву
Сезон 2 / Серия 929 апреля 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 5 серии сериала «Калейдоскоп ужасов» мужчина по имени Саймон получает возможность попасть в любой фильм. Потрясающий, на первый взгляд, опыт виртуальной реальности неожиданно оборачивается чем-то совершенно диким...
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