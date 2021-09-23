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Калейдоскоп ужасов 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Калейдоскоп ужасов
Киноафиша Сериалы Калейдоскоп ужасов Сезоны Сезон 3
Creepshow 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.6
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7 IMDb

Список серий сериала Калейдоскоп ужасов

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мамочки Mums
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2021
Пчелиная матка Queen Bee
Сезон 3 Серия 2
23 сентября 2021
Скелеты в шкафу Skeletons in the Closet
Сезон 3 Серия 3
30 сентября 2021
Знакомый Familiar
Сезон 3 Серия 4
30 сентября 2021
Последняя Цубурая The Last Tsuburaya
Сезон 3 Серия 5
7 октября 2021
Хорошо, я укушу Okay, I'll Bite
Сезон 3 Серия 6
7 октября 2021
Незнакомец поет Stranger Sings
Сезон 3 Серия 7
14 октября 2021
Считыватель показаний счетчиков Meter Reader
Сезон 3 Серия 8
14 октября 2021
Время вышло Time Out
Сезон 3 Серия 9
21 октября 2021
Призраки прошлого Оуквуда The Things in Oakwood's Past
Сезон 3 Серия 10
21 октября 2021
Наркотрафик Drug Traffic
Сезон 3 Серия 11
28 октября 2021
Мертвая девочка по имени Сью A Dead Girl Named Sue
Сезон 3 Серия 12
28 октября 2021
График выхода всех сериалов
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