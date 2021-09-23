Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «История игрушек 5»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Калейдоскоп ужасов 2019, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Калейдоскоп ужасов
Сезоны
Сезон 3
Creepshow
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
23 сентября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
20
голосов
7
IMDb
Список серий сериала Калейдоскоп ужасов
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мамочки
Mums
Сезон 3
Серия 1
23 сентября 2021
Пчелиная матка
Queen Bee
Сезон 3
Серия 2
23 сентября 2021
Скелеты в шкафу
Skeletons in the Closet
Сезон 3
Серия 3
30 сентября 2021
Знакомый
Familiar
Сезон 3
Серия 4
30 сентября 2021
Последняя Цубурая
The Last Tsuburaya
Сезон 3
Серия 5
7 октября 2021
Хорошо, я укушу
Okay, I'll Bite
Сезон 3
Серия 6
7 октября 2021
Незнакомец поет
Stranger Sings
Сезон 3
Серия 7
14 октября 2021
Считыватель показаний счетчиков
Meter Reader
Сезон 3
Серия 8
14 октября 2021
Время вышло
Time Out
Сезон 3
Серия 9
21 октября 2021
Призраки прошлого Оуквуда
The Things in Oakwood's Past
Сезон 3
Серия 10
21 октября 2021
Наркотрафик
Drug Traffic
Сезон 3
Серия 11
28 октября 2021
Мертвая девочка по имени Сью
A Dead Girl Named Sue
Сезон 3
Серия 12
28 октября 2021
График выхода всех сериалов
Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: ответ удивит даже опытных пользователей
Советский хлеб черствел, но не плесневел, а сейчас «гниет» за 2-3 дня: все из-за одной «полезной» добавки
Этим тонометрам больше не верю: Роскачество назвало бренды, искажающие показания артериального давления
В «Ходячих мертвецах» есть один эпизод с рейтингом 9,6 на IMDb, который зрители пересматривают годами — и он считается самым страшным
«Еле осилила полторы серии» и «не смогла смотреть»: сериал, который должен был заменить «Мосгаз» на Первом, неожиданно провалился — и вот почему
Бесспорно, «Ликвидация» — шедевр: но вы видели 5 других лучших фильмов Урсуляка?
Собачники, общий сбор для теста: вспомните 7 фильмов СССР по кадрам с псом
8 серий, 24 000 000 просмотров за 4 дня: новый триллер Netflix «Я тебя отыщу» стал главным хитом 2026 года — срочно включаю его прямо сейчас
На эту сюжетную дыру в «Истории игрушек» Pixar закрывали глаза 31 год: в 5 части объяснили так, что хочется похлопать
Новый шпионский триллер «Пони» неожиданно закрыли — даже Мать драконов не спасла: «Играет она очень плохо: постоянные кривлянья, истерики»
«Туда не ходи, сюда ходи...» – тест проходи: продолжите 8 фраз из культовых фильмов СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667