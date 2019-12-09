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Киноафиша Сериалы Калейдоскоп ужасов Сезоны
Калейдоскоп ужасов (2019 - …), список сезонов Creepshow 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Shudder
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Список сезонов сериала «Калейдоскоп ужасов»
Калейдоскоп ужасов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Калейдоскоп ужасов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 9 эпизодов
 
Калейдоскоп ужасов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 12 эпизодов
 
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