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Киноафиша Сериалы Чиновница Сезоны Сезон 1 Серия 3

Чиновница 2021 3 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 ноября 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 ноября 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 ноября 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 декабря 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 15 декабря 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Чиновница» Арина опознает мать в морге, ее сопровождает Андрей. Патологоанатом говорит, что смерть женщины выглядит подозрительно. Яна не приходит на похороны. Вероника требует, чтобы Павел заставил Арину сделать аборт.

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