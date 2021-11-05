В 1 сезоне 3 серии сериала «Чиновница» Арина опознает мать в морге, ее сопровождает Андрей. Патологоанатом говорит, что смерть женщины выглядит подозрительно. Яна не приходит на похороны. Вероника требует, чтобы Павел заставил Арину сделать аборт.