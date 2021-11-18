Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Чиновница
Новости
Новости о сериале «Чиновница»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Чиновница»
Вся информация о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
5 ноября на KION вышел сериал «Чиновница», повествующий о том, что бывает, когда у взяточников просыпается совесть. В честь премьеры этой нашумевшей мелодрамы, Киноафиша пообщалась с Яной Гладких, которая исполнила роль сотрудницы полиции, расследующей коррупционную схему в региональном Минздраве.
Написать
18 ноября 2021 20:20
Герои Толстогановой, Виторгана и Аграновича: кто есть кто в сериале «Чиновница»
5 ноября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Чиновница» с Викторией Толстогановой в главной роли. Разбираем трех основных персонажей сериала Оксаны Карас на основе первых эпизодов проекта.
Написать
3 ноября 2021 17:14
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667