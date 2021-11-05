В 1 сезоне сериала «Чиновница» Арина Алферова – чиновница регионального Минздрава – ведет весьма благополучную жизнь. Она может многое себе позволить, в том числе благодаря своему любовнику – бизнесмену, ведущему дела с важнейшей для региона фармацевтической компанией. Когда может, Арина помогает ему: подписывает сомнительные договоры, устраивает все так, чтобы тендеры выиграли нужные люди. В результате ее халатности от некачественных лекарств умирает близкий Арине человек, и она решает добраться до верха российской системы здравоохранения, чтобы наказать виновников.