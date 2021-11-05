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Чиновница 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чиновница
Киноафиша Сериалы Чиновница Сезоны Сезон 1

Чиновница 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чиновница»

В 1 сезоне сериала «Чиновница» Арина Алферова – чиновница регионального Минздрава – ведет весьма благополучную жизнь. Она может многое себе позволить, в том числе благодаря своему любовнику – бизнесмену, ведущему дела с важнейшей для региона фармацевтической компанией. Когда может, Арина помогает ему: подписывает сомнительные договоры, устраивает все так, чтобы тендеры выиграли нужные люди. В результате ее халатности от некачественных лекарств умирает близкий Арине человек, и она решает добраться до верха российской системы здравоохранения, чтобы наказать виновников.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Чиновница График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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