Во 2 сезоне 2 серии сериала «Жвачка» мама главной героини ставит ей несколько важных условий, которые должны быть соблюдены, если она хочет вернуться в отчий дом. В это же время сама Трейси активно пытается найти замену для Коннора и Кэндис...
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