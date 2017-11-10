Во 2 сезоне 4 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» перед героями маячит очередной вояж в прошлое. Вернувшись в 1986 год, они встречают священника по имени Майкл, и у него есть миссия по изгнанию нечистой силы из тела ребенка.