Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царство против разбойников" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чернобыль: Зона отчуждения Сезоны Сезон 2 Серия 2

Чернобыль: Зона отчуждения 2014 - 2019 2 серия 2 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Чернобыль: Зона отчуждения»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 10 ноября 2017
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 10 ноября 2017
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 17 ноября 2017
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 17 ноября 2017
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 24 ноября 2017
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 24 ноября 2017
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 1 декабря 2017
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 1 декабря 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» группа держит путь в Америку. Однако их полет не завершается гладко. Нечто необъяснимое происходит как с пассажирами, так и с экипажем воздушного судна.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 30 комментариев
Другая
Другая 1 комментарий
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши