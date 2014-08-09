Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Чернобыль: Зона отчуждения
Киноафиша Сериалы Чернобыль: Зона отчуждения Сезоны
Чернобыль: Зона отчуждения (2014 - 2019), список сезонов Чернобыль: Зона отчуждения 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТНТ
Телеканал ТВ-3
Стрим-сервис Premier
Список сезонов сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»
Чернобыль: Зона отчуждения - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Чернобыль: Зона отчуждения - Сезон 2 Сезон 2
2017, 8 эпизодов
 
Чернобыль: Зона отчуждения - Сезон 3 Сезон 3
2019, 3 эпизода
 
Related video
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Приложение киноафиши