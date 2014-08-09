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Чернобыль: Зона отчуждения
Сезоны
Чернобыль: Зона отчуждения (2014 - 2019), список сезонов
Чернобыль: Зона отчуждения
16+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
ТНТ
Телеканал
ТВ-3
Стрим-сервис
Premier
Список сезонов сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»
Сезон 1
2014,
8 эпизодов
Сезон 2
2017,
8 эпизодов
Сезон 3
2019,
3 эпизода
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