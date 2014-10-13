В 1 сезоне 8 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» команда Паши не оставляет попыток вызволить себя из лап чекистов и поменять течение времени. Однако им предстоит столкнуться с незнакомцем, который уже мелькал на их пути.