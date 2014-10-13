Чернобыль: Зона отчуждения 2014 - 2019 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Чернобыль: Зона отчуждения»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 113 октября 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 214 октября 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 315 октября 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 416 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 520 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 621 октября 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 722 октября 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 823 октября 2014
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» команда Паши не оставляет попыток вызволить себя из лап чекистов и поменять течение времени. Однако им предстоит столкнуться с незнакомцем, который уже мелькал на их пути.
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