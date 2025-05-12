Меню
Сериалы
Чернобыль: Зона отчуждения
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
В худших традициях «Черного зеркала»: почему зрители недовольны финалом «Чернобыль: Зона отчуждения» даже спустя 6 лет
А ведь потенциал у проекта был колоссальный.
4 комментария
12 мая 2025 21:00
Не «Универ» и даже не «Реальные пацаны»: зрители признали лучшим сериал, снятый 10 лет назад
Многосерийная драма вышла в 2014 году.
Написать
20 августа 2024 17:00
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
