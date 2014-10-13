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Киноафиша Сериалы Чернобыль: Зона отчуждения Сезоны Сезон 1 Серия 6

Чернобыль: Зона отчуждения 2014 - 2019 6 серия 1 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чернобыль: Зона отчуждения»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 13 октября 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 октября 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 октября 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 октября 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» на глаза Паше и его спутникам попадается бункер. Ранее там проживали специалисты, изучавшие спецзону. Внезапно до компании героев доходит: они на местности совсем не одни.

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