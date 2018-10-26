Во 2 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» Алукард и Сифа узнают о решительных планах Бельмонта. Тем временем Дракула пытается уладить разногласия в своих рядах. А Айзек, в свою очередь, начинает предаваться воспоминаниям о болезненной встрече.
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