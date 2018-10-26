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Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 2 Серия 2

Кастлвания 2017 2 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Кастлвания»
Военный совет
Сезон 2 / Серия 1 26 октября 2018
Старые дома
Сезон 2 / Серия 2 26 октября 2018
Сражения в тени
Сезон 2 / Серия 3 26 октября 2018
Сломанная мачта
Сезон 2 / Серия 4 26 октября 2018
Последнее заклинание
Сезон 2 / Серия 5 26 октября 2018
Река
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2018
Ради любви
Сезон 2 / Серия 7 26 октября 2018
Конец времен
Сезон 2 / Серия 8 26 октября 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» Алукард и Сифа узнают о решительных планах Бельмонта. Тем временем Дракула пытается уладить разногласия в своих рядах. А Айзек, в свою очередь, начинает предаваться воспоминаниям о болезненной встрече.

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