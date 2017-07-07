Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 1 Серия 3

Кастлвания 2017 3 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Кастлвания»
Бутыль духов
Сезон 1 / Серия 1 7 июля 2017
Некрополь
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2017
Лабиринт
Сезон 1 / Серия 3 7 июля 2017
Монумент
Сезон 1 / Серия 4 7 июля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Кастлвания» Тревор начинает исследовать катакомбы под городом и вскоре выясняет кое-что неприятное. А когда в Грешите наступает ночь, страшные создания возвращаются на улицы города за очередными жертвами.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 13 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм 1 комментарий
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 6 комментариев
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши