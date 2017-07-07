В 1 сезоне 3 серии сериала «Кастлвания» Тревор начинает исследовать катакомбы под городом и вскоре выясняет кое-что неприятное. А когда в Грешите наступает ночь, страшные создания возвращаются на улицы города за очередными жертвами.
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