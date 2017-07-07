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Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 1 Серия 2

Кастлвания 2017 2 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Кастлвания»
Бутыль духов
Сезон 1 / Серия 1 7 июля 2017
Некрополь
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2017
Лабиринт
Сезон 1 / Серия 3 7 июля 2017
Монумент
Сезон 1 / Серия 4 7 июля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» храбрец по имени Тревор приезжает в Грешит, где жители охвачены паникой и небывалым страхом. Здесь герою становится известно о древнейшем зле, и вскоре отважный юноша приносит неожиданную клятву.

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