В 1 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» храбрец по имени Тревор приезжает в Грешит, где жители охвачены паникой и небывалым страхом. Здесь герою становится известно о древнейшем зле, и вскоре отважный юноша приносит неожиданную клятву.
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