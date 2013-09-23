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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 6 Серия 21

Касл 2009 - 2016 21 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Касл»
Валькирия
Сезон 6 / Серия 1 23 сентября 2013
Мир грез
Сезон 6 / Серия 2 30 сентября 2013
Служебная тайна
Сезон 6 / Серия 3 7 октября 2013
Преданная поклонница
Сезон 6 / Серия 4 14 октября 2013
Время покажет
Сезон 6 / Серия 5 21 октября 2013
Игра на смекалку
Сезон 6 / Серия 6 28 октября 2013
Каков отец, такова и дочь
Сезон 6 / Серия 7 4 ноября 2013
Убийство навсегда
Сезон 6 / Серия 8 11 ноября 2013
Последователь
Сезон 6 / Серия 9 18 ноября 2013
Хороший, плохой и младенец
Сезон 6 / Серия 10 25 ноября 2013
Под огнем
Сезон 6 / Серия 11 6 января 2014
Под прикрытием
Сезон 6 / Серия 12 13 января 2014
В центре внимания
Сезон 6 / Серия 13 20 января 2014
Происхождение
Сезон 6 / Серия 14 3 февраля 2014
Повеяло юностью
Сезон 6 / Серия 15 17 февраля 2014
Комната 147
Сезон 6 / Серия 16 24 февраля 2014
В брюхе зверя
Сезон 6 / Серия 17 3 марта 2014
Путь ниндзя
Сезон 6 / Серия 18 17 марта 2014
Ради общего блага
Сезон 6 / Серия 19 24 марта 2014
Шоу 70-х
Сезон 6 / Серия 20 21 апреля 2014
Закон и граница
Сезон 6 / Серия 21 28 апреля 2014
Истина
Сезон 6 / Серия 22 5 мая 2014
В горе и в радости
Сезон 6 / Серия 23 12 мая 2014
О чем серия

В 6 сезоне 21 серии сериала «Касл» писатель и детектив занимаются расследованием дела об убийстве известного скейтбордиста. По ходу развития сюжета становится понятно, что произошедшее как-то связано с гибелью ребенка в прошлом жертвы...

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