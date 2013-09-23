В 6 сезоне 21 серии сериала «Касл» писатель и детектив занимаются расследованием дела об убийстве известного скейтбордиста. По ходу развития сюжета становится понятно, что произошедшее как-то связано с гибелью ребенка в прошлом жертвы...
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