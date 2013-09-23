В 6 сезоне 19 серии сериала «Касл» детектив и писатель расследуют убийство человека, работающего на Уолл-стрит. По ходу дела становится понятно, что погибший был тайным осведомителем прокурора. А прокурор — Элизабет Уэстон — является сестрой Гейнса.
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